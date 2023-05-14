Возможный приход к власти турецкой оппозиции вызвал опасения в Греции

Бывший министр финансов Греции и лидер парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис признался, что опасается прихода оппозиции к власти в Турции и объяснил свою точку зрения.
Политик напомнил об истории отношений двух стран. По словам Варуфакиса, кемалисты могут оказаться «гораздо более опасными» для Афин в случае победы на выборах.
«Достаточно посмотреть на прошлое, кто был в правительстве в 1974 году, кто был в правительстве каждый раз, когда в Турции происходили крупные вспышки национализма и антиэллинизма», — заявил он в беседе с телеканалом ALPHA.
При этом Варуфакист спрогнозировал усиление напряженности в Эгейском море вне зависимости от исхода электоральной гонки. Причиной тому греческий политик назвал потенциальные попытки турецких властей «сплотить внутренний фронт».
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее прибыл на избирательный участок в Стамбуле, где принял участие в выборах нового главы государства.