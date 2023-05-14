Российские военные ударили по пунктам дислокации ВСУ и складам в Днепропетровской области

Вооруженные силы России в Днепропетровской области нанесли удар по позициям украинских военных. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Поражены пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также места хранения боеприпасов, военной техники и боеприпасов, переданных странами Запада.
Ранее российские войска ликвидировали склад авиационного вооружения ВСУ в районе Запорожья. Также было разрушено хранилище топлива для военной техники противника.