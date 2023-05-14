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Российские военные ударили по пунктам дислокации ВСУ и складам в Днепропетровской области

Армия
Российские военные ударили по пунктам дислокации ВСУ и складам в Днепропетровской области

Вооруженные силы России в Днепропетровской области нанесли удар по позициям украинских военных. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Поражены пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также места хранения боеприпасов, военной техники и боеприпасов, переданных странами Запада.

Ранее российские войска ликвидировали склад авиационного вооружения ВСУ в районе Запорожья. Также было разрушено хранилище топлива для военной техники противника.
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