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В Янино мужчина силой завел в свою квартиру 17-летнюю девушку и изнасиловал

Происшествия
В Янино мужчина силой завел в свою квартиру 17-летнюю девушку и изнасиловал

В поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. По информации портала 78.ru, в полицию заявила мать пострадавшей.

Согласно данным издания, девушка прогуливалась во дворе дома, где и встретила соседа. С ним она познакомилась примерно пять месяцев назад.

Он силой завел несовершеннолетнюю в свою квартиру и совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера.

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемого — безработного 51-летнего мужчину.

Ранее мать снимала на камеру изнасилование 16-летней дочери отчимом в Москве, супружескую пару задержали и будут судить.
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