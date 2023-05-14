В Янино мужчина силой завел в свою квартиру 17-летнюю девушку и изнасиловал

В поселке Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. По информации портала 78.ru, в полицию заявила мать пострадавшей.
Согласно данным издания, девушка прогуливалась во дворе дома, где и встретила соседа. С ним она познакомилась примерно пять месяцев назад.
Он силой завел несовершеннолетнюю в свою квартиру и совершил в отношении подростка насильственные действия сексуального характера.
Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемого — безработного 51-летнего мужчину.
Ранее мать снимала на камеру изнасилование 16-летней дочери отчимом в Москве, супружескую пару задержали и будут судить.