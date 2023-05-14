Глава МВД Турции Сойлу: свыше 600 тысяч полицейских обеспечивают безопасность на выборах

Безопасность на выборах в Турции обеспечивают более 600 тысяч сотрудников полиции. Об этом сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
Президентские и парламентские выборы проходят в Турции 14 мая. Сойлу сообщил, что в наиболее пострадавшем от сокрушительных землетрясений юго-восточном районе страны нарушений выявлено не было.
«Сегодня 601 тысяча сотрудников правоохранительных органов обеспечивают безопасность. В работы по обеспечению безопасности привлечены 79 вертолетов, 8 самолетов», — сказал глава МВД.
Ранее действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на избирательный участок в Стамбуле, где принял участие в голосовании. После он заявил, что выборы в стране проходят без проблем.