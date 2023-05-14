Три землетрясения магнитудой до 5,2 зафиксированы у берегов Камчатки

Три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли в районе Камчатки, сообщили в региональном управлении МЧС России.
В ведомстве отметили, что подземные толчки не ощущались в жилых зданиях полуострова. Данные о сейсмической активности были получены министерством от сотрудников филиала Геофизической служба РАН на Камчатке.
Толчки были зарегистрированы на глубине от 10 до 68 километров. Эпицентры землетрясений находились в 94, 116 и 118 километрах на юг и юго-восток от Усть-Камчатска, добавили геофизики.
Ранее подземные колебания произошли в районе Туапсе Краснодарского края. 13 и 14 мая в регионе произошли два землетрясения, сообщили в МЧС.