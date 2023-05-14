Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу не ответил на вопрос о готовности к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу не стал отвечать на вопросы журналистов о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным в случае свое победы.
Вопрос был задан кандидату после того, как он покинул избирательный участок. Кылычдароглу решил не отвечать на вопрос и удалился после голосования.
В президентских выборах текущего года в Турции участвуют 3 кандидата. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган.
В Турции 14 мая проходят выборы президента и парламента страны. Избирательные участки будут работать до 17:00 по московскому времени.