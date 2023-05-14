Победительницу Евровидения певицу Loreen обвинили в плагиате русской песни

Победительницу песенного конкурса «Евровидение» из Швеции Лорин заподозрили в плагиате. Ее композиция Tattoo удивительно похожа на песню из российского сериала «Кадетство».
Пользователи социальной сети Twitter (запрещена в РФ) считают, что сходство с треком 2005 года «В плену» украинской певицы Мики Ньютон слишком сильное. Кроме того, в Tattoo распознали отрывок хита The Winner Takes It All группы Abba.
Также многие выразили мнение, что конкурс прошел нечестно и победитель бы определен заранее.
Сама Мика Ньютон отказалась комментировать сложившуюся ситуацию, сказав, что жизнь слишком коротка, чтобы спорить из-за песен.
Лорин, несмотря на обвинения, набрала огромное количество баллов (583) и была признана победительницей.