В мире может появиться новая валюта: депутат Колунов рассказал, что в БРИКС обсудят общую единицу расчетов

Государства-члены БРИКС обсудят возможность введения общей валюты. Этот вопрос будет включен в повестку 15-го саммита объединения, который пройдет в Йоханнесбурге 22 августа.
Депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов напомнил корреспонденту ФАН, что в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Вместе они представляют более 40% населения мира и почти треть мирового экономического производства. Он также отметил, что подобная общая валюта для стран нынешнего ЕС уже существовала в Европе в XX веке.
«По мнению экспертов, существуют два сценария появления новой валюты. Первый: введение наднациональной валюты, основанной на корзине валют стран БРИКС. В таком случае резервная единица может использоваться в качестве платежного средства в международных расчетах в дополнение к национальным платежным единицам. Подобный опыт уже был у ЕС, где в 70-90-х годах существовала валюта ЭКЮ. Второй: выделение одной из валют стран БРИКС для расчетов между странами группы. Но здесь возникнут дискуссии, в ЕАЭС, например, они продолжаются годами. Не все страны союза могут согласиться с тем, что в качестве такой валюты выступит, например, юань», — поделился своим мнением парламентарий.
Как отметил политик, создание общего платежного средства для стран-участниц БРИКС — вполне реальная задача и зависит лишь от того, как быстро удастся прийти к решению, с которым все согласятся:
«Технически создание новой валюты может занять немного времени. Основной вопрос — как быстро участники выберут нужный сценарий и приступят к его реализации».
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