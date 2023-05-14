В мире может появиться новая валюта: депутат Колунов рассказал, что в БРИКС обсудят общую единицу расчетов

Депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов напомнил корреспонденту ФАН, что в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Вместе они представляют более 40% населения мира и почти треть мирового экономического производства. Он также отметил, что подобная общая валюта для стран нынешнего ЕС уже существовала в Европе в XX веке.