Правозащитные организации и граждане Ливии выступили против решения главы ПНЕ в отношении женщин

Триполи, 14 мая. Правозащитные организации и ливийские общественные деятели выступили против решения главы утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбы в отношении женщин, пишут арабские СМИ.
Диссидентские комитеты и 119 граждан североафриканского государства подписали заявление, осуждающее решения, принятые Дбейбой касаемо поездок женщин.
«Агентство требует, чтобы каждая ливийская женщина заполнила форму, которая включает необоснованные вопросы о причинах ее поездки, причине отсутствия удобств и количестве предыдущих поездок», — говорится в заявлении.
Правозащитные организации и подписанты документа признали решения Дбейбы дискриминационными в отношении девушек и нарушающими гарантированное конституцией право на свободу передвижения. Кроме того, они отметили, что такие распоряжения восстанавливают регрессивную политику, основанную на дискриминации, насилии и угнетении слабого пола, а также усиливают мощь системы безопасности и ее репрессии в стране.
Ранее глава ПНЕ Ливии Абд аль-Хамид Дбейба обсудил с послом Франции конфликт в Судане.