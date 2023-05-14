Правозащитные организации и граждане Ливии выступили против решения главы ПНЕ в отношении женщин

Правозащитные организации и подписанты документа признали решения Дбейбы дискриминационными в отношении девушек и нарушающими гарантированное конституцией право на свободу передвижения. Кроме того, они отметили, что такие распоряжения восстанавливают регрессивную политику, основанную на дискриминации, насилии и угнетении слабого пола, а также усиливают мощь системы безопасности и ее репрессии в стране.