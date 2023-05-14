Спасатели локализовали пожар в Красносельском районе Петербурга площадью 600 квадратных метров

Пожарным удалось локализовать пламя, охватившее строящееся здание в Красносельском районе Петербурга. Площадь возгорания оценивалась в 600 квадратных метров.
Речь идет об инциденте, произошедшем на улице Земская. У постройки вспыхнула кровля, однако усилиями спасателей пламя было локализовано. После этого ранг ранг пожара был понижен первого номера.
«Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Петербургу.
На месте инцидента работают 25 пожарных. В ликвидации пламени также задействованы пять единиц техники.
Пламя ранее охватило и ангар на Индустриальном проспекте. На борьбу с пожаром отправились 17 спасателей и четыре единицы техники.