США допустили страшную ошибку в украинском конфликте. Они решили избрать своим врагом Россию. Такого мнения придерживаются аналитики The National Interest Нилай Сайя и Рахмат Вадиди.
Эксклюзивный пересказ материала публикует издание «ПолитРоссия». Как полагают специалисты, Америка многое потеряла на фоне происходящих событий. Пока ресурсы страны истощаются, ее противник, Китай, активно модернизирует армию и улучшает отношения с Москвой.
«Таким образом, Соединенные Штаты настроили себя на конфронтацию против двух великих держав», – подчеркивают авторы материала.
Они уверены, что только «наивные оптимисты» могут считать США победителем в сложившихся условиях. Отказавшись от дружбы с Россией, Белый дом толкнул ее в «объятия Китая».
Стоит отметить, что ранее сотрудник аналитического центра по вопросам внешней политики в Вашингтоне Дэниел Депетрис усомнился в том, что Украина обладает достаточными ресурсами для победы в конфликте.