В Эстонию на учения НАТО прибудут более 1,5 тысячи британских военных

На учения военно-политического блока НАТО «Весенний шторм» в Эстонии прибудут более 1500 британских солдат, сообщает телеканал Sky News.
В общем в учениях примут участие 14 тысяч военных из 11 стран-участниц Североатлантического альянса. В ходе тренировок будут испытаны союзные войска.
Аналогичная подготовка началась в Польше и Латвии, где главная цель – отработать проведение наступательных и оборонительных операций.
Альянс намерен провести учения «Весенний шторм» для того, чтобы показать военную мощь НАТО и послать сигнал России. Об этом писало издание Foreign Policy.