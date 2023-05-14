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В Эстонию на учения НАТО прибудут более 1,5 тысячи британских военных

Общество
В Эстонию на учения НАТО прибудут более 1,5 тысячи британских военных

На учения военно-политического блока НАТО «Весенний шторм» в Эстонии прибудут более 1500 британских солдат, сообщает телеканал Sky News.

В общем в учениях примут участие 14 тысяч военных из 11 стран-участниц Североатлантического альянса. В ходе тренировок будут испытаны союзные войска.

Аналогичная подготовка началась в Польше и Латвии, где главная цель – отработать проведение наступательных и оборонительных операций.

Альянс намерен провести учения «Весенний шторм» для того, чтобы показать военную мощь НАТО и послать сигнал России. Об этом писало издание Foreign Policy.
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