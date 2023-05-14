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Под Новороссийском опрокинулся грузовик с абрикосами

Происшествия
Под Новороссийском опрокинулся грузовик с абрикосами

На трассе под Новороссийском опрокинулась фура с грузом абрикосов, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Согласно информации ведомства, происшествие случилось в населенном пункте Мефодиевка. Правоохранители выяснили, что водитель грузовика превысил скорость и задел одну из опор моста на трассе.

В результате автомобиль перевернулся, завалив фруктами часть проезжей части, добавили сотрудники дорожной службы. Движение транспорта на этом участке временно затруднено, отметили в УГИБДД. Ведутся работы по расчистке дороги.

Ранее в Москве погиб водитель иномарки, столкнувшийся с фонарным столбом. Двое пассажиров автомобиля были госпитализированы.
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