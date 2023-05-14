Под Новороссийском опрокинулся грузовик с абрикосами

На трассе под Новороссийском опрокинулась фура с грузом абрикосов, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Согласно информации ведомства, происшествие случилось в населенном пункте Мефодиевка. Правоохранители выяснили, что водитель грузовика превысил скорость и задел одну из опор моста на трассе.
В результате автомобиль перевернулся, завалив фруктами часть проезжей части, добавили сотрудники дорожной службы. Движение транспорта на этом участке временно затруднено, отметили в УГИБДД. Ведутся работы по расчистке дороги.
Ранее в Москве погиб водитель иномарки, столкнувшийся с фонарным столбом. Двое пассажиров автомобиля были госпитализированы.