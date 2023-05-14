Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал теракт против нефтепровода «Дружба» угрозой безопасности страны

Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал теракт против нефтепровода «Дружба» угрозой безопасности страны

Попытка теракта на нефтепроводе «Дружба» является угрозой безопасности Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии отметил, что в Европе есть страны, которые покупают у России нефть. По этой причине предполагаемая атака на идущий из России трубопровод выглядит как покушение на энергетическую безопасность, указал он.

«Наша энергетическая безопасность является вопросом нашего суверенитета», — заключил венгерский министр.

Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области и проходит через Брянск, где разделяется на две ветки. Одна из них идет через территорию Украины — в Чехию, Словакию и Венгрию.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский планировал взорвать нефтепровод «Дружба».
петер сийярто венгрия трубопрвоод дружба Украина
Военкоры ФАН