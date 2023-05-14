Глава МИД Венгрии Сийярто назвал теракт против нефтепровода «Дружба» угрозой безопасности страны

Попытка теракта на нефтепроводе «Дружба» является угрозой безопасности Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии отметил, что в Европе есть страны, которые покупают у России нефть. По этой причине предполагаемая атака на идущий из России трубопровод выглядит как покушение на энергетическую безопасность, указал он.
«Наша энергетическая безопасность является вопросом нашего суверенитета», — заключил венгерский министр.
Трубопровод «Дружба» начинается в Самарской области и проходит через Брянск, где разделяется на две ветки. Одна из них идет через территорию Украины — в Чехию, Словакию и Венгрию.
Ранее издание The Washington Post сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский планировал взорвать нефтепровод «Дружба».