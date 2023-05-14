Посол Италии в Ливии рассказал про реконструкцию аэропорта в Триполи

Триполи, 14 мая. Посол Италии в Ливии Джузеппе Буччино сообщил, что работа по реконструкции международного аэропорта Триполи будет завершена в 2024 году, пишут арабские СМИ.
Дипломат посетил воздушную гавань в столице Ливии, восстановление которой была поручена консорциуму итальянских компаний «Эней».
«После завершения строительства аэропорт сможет обслуживать более 6,5 миллиона пассажиров ежегодно, и он станет мостом для Ливии к Средиземноморью и всему миру», — заявил посол Италии.
Проект реконструкции включает строительство двух терминалов для внутренних и международных рейсов, оборудованных всеми необходимыми удобствами. Их общая площадь составит около 30 тысяч квадратных метров, а они способны принимать до шести миллионов пассажиров в год.
Ранее ливийский Комитет по подготовке избирательных законов «6+6», сформированный совместно с Палатой представителей и Высшим государственным советом (ВГС), провел свое второе заседание в Триполи, которое не принесло каких-либо значительных результатов.