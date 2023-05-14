Глава МИД Венгрии Сийярто направился в Китай для обсуждения плана урегулирования конфликта на Украине

Глава венгерского МИД и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отправился в Китай для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в своих соцсетях.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Венгрия поддерживает мирный план Китая. Он добавил, что для этого есть две причины, а именно: он существует и направлен на достижение мира.
«По соседству с нами идет война, Европа охвачена военным психозом, поэтому усилия в поддержку мира имеют особое значение и должны постоянно подкрепляться», — отметил Сийярто.
Ранее Евросоюз выступил с инициативой приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Польшу и ФРГ. Исключением станут Венгрия, Словакия и Чехия.