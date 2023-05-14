В России за сутки выявили 2 996 случаев заражения коронавирусной инфекцией

В России за сутки прирост заболевших COVID-19 составил 2 996 случаев, что на 31 меньше предыдущего показателя, сообщает оперативный штаб.
Из данных статистики следует, что госпитализированы 332 пациента. Прежде это число было больше на 45,1%. Скончалось 25 человек, накануне сообщалось о 27 умерших.
Показатель выздоровевших за сутки достиг отметки 3 493, что на 30,4% меньше, чем 13 мая.
Ранее сообщалось, что новый штамм вируса COVID-19 Arcturus может быть более заразным, нежели Kraken. В Индии новый вариант инфекции вызывает панику из-за того, что число заражений им увеличилось в 13 раз.