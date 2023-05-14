Экс-министр финансов Греции Варуфакис сообщил о банкротстве страны

По словам политика, государственный долг страны вырос на 12 миллиардов за 2022 год и составил 400,275 миллионов евро. Он отметил, что Европейский центробанк дает гарантии на выплаты по греческим облигациям и таким образом поддерживает спрос на эти бумаги на бирже.