Экс-министр финансов Греции Варуфакис сообщил о банкротстве страны

Греция является страной-банкротом, заявил бывший министр финансов республики Янис Варуфакис журналистам канала Alpha TV.
По словам политика, государственный долг страны вырос на 12 миллиардов за 2022 год и составил 400,275 миллионов евро. Он отметил, что Европейский центробанк дает гарантии на выплаты по греческим облигациям и таким образом поддерживает спрос на эти бумаги на бирже.
«Европейский центральный банк <...> подмигивает биржевым маклерам и говорит: я знаю, что вы знаете, что греческое государство банкрот, но купите их, и я покрою их для вас», — рассказал Варуфакис.
Экс-министра добавил, что признание банкротства относится к политическим вопросам Греции.
Ранее в Турции задумались о выпуске новых банкнот на фоне рекордной инфляции. Экономисты предложили начать печать купюр номиналом 500 и 1000 лир.