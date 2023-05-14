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Сумку с автоматами и патронами выловили из Москвы-реки при поиске утопленных самокатов

Происшествия
Сумку с автоматами и патронами выловили из Москвы-реки при поиске утопленных самокатов

В столице России сотрудники службы безопасности популярного сервиса по аренде электросамокатов достали из Москвы-реки сумку с оружием, сообщает Telegram-канал 112.

Известно, что специалисты с помощью магнитов искали на дне утопленные самокаты, но вместо них подняли оружие и боеприпасы: два автомата и пять магазинов боевых патронов.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, начата проверка по факту случившегося.

Ранее в Москве-реке вблизи Большого Москворецкого моста прохожие обнаружили труп мужчины.
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