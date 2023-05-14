Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Омске во время ДТП с пьяным водителем погиб один пассажир

Происшествия
В Омске во время ДТП с пьяным водителем погиб один пассажир

Пятерых жителей Омска госпитализировали после ДТП в регионе. Еще один мужчина погиб. У главного виновника нашли признаки опьянения.

Подробности аварии приводит издание «Взгляд». Сообщается, что водитель машины марки Honda не справился с управлением. В результате он врезался в автомобиль Nissan. Первый опрокинулся после столкновения.

На данный момент известно, что пассажир Nissan скончался. Правоохранители проводят мероприятия, которые позволят установить его личность. По данным представителей закона, мужчина вышел из машины и находился рядом.

Водителей доставили в больницу. В общей сложности пострадали пять человек. Позже выяснилось, что у мужчины, который был за рулем Honda, выявили признаки опьянения.

Ранее в Ленобласти правоохранители организовали преследование за 60-летним мужчиной. Несмотря на стрельбу и погоню, ему удалось скрыться.
дтп омск авария
Военкоры ФАН