В Омске во время ДТП с пьяным водителем погиб один пассажир

Пятерых жителей Омска госпитализировали после ДТП в регионе. Еще один мужчина погиб. У главного виновника нашли признаки опьянения.
Подробности аварии приводит издание «Взгляд». Сообщается, что водитель машины марки Honda не справился с управлением. В результате он врезался в автомобиль Nissan. Первый опрокинулся после столкновения.
На данный момент известно, что пассажир Nissan скончался. Правоохранители проводят мероприятия, которые позволят установить его личность. По данным представителей закона, мужчина вышел из машины и находился рядом.
Водителей доставили в больницу. В общей сложности пострадали пять человек. Позже выяснилось, что у мужчины, который был за рулем Honda, выявили признаки опьянения.
Ранее в Ленобласти правоохранители организовали преследование за 60-летним мужчиной. Несмотря на стрельбу и погоню, ему удалось скрыться.