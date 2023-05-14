Ливия заняла третье место по величине золотого запаса в Африке за 2022 год

Триполи, 14 мая. Ливия заняла третье место среди 10 крупнейших африканских стран с колоссальными запасами золота в 2022 году, пишут арабские СМИ.
Драгоценный металл в североафриканской стране равен 117 метрических тонн согласно глобальному статистическому порталу Statista, объединяющему различные разделы данных и фактов на единой платформе.
В отчете WGC мировые запасы золота на конец 2022 года оцениваются в 35 494 тонн. Однако это может быть заниженной оценкой, так как многие страны не декларируют все свои запасы. Тем не менее золото остается предпочтительным вложением для инвесторов по всему миру, включая Африку, где ряд стран имеют значительные запасы золота.
Ранее стало известно, что экспорт Турции в Ливию за последние четыре месяца превысил 758 миллионов долларов.