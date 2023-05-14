Ливия заняла третье место по величине золотого запаса в Африке за 2022 год

В отчете WGC мировые запасы золота на конец 2022 года оцениваются в 35 494 тонн. Однако это может быть заниженной оценкой, так как многие страны не декларируют все свои запасы. Тем не менее золото остается предпочтительным вложением для инвесторов по всему миру, включая Африку, где ряд стран имеют значительные запасы золота.