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Вооруженные силы Нигерии завербовали более 6000 солдат для борьбы с терроризмом

Весь мир
Вооруженные силы Нигерии завербовали более 6000 солдат для борьбы с терроризмом

Абуджа, 14 мая. Начальник штаба сухопутных войск Нигерии (COAS) генерал-лейтенант Фарук Яхайя сообщил, что 6251 человек вступили в ряды национальной армии для борьбы с терроризмом.

Представитель ВС республики напомнил, что безопасность мирного населения является одним из приоритетных направлений работы руководства страны. Заявление прозвучало во время торжественного парада в Зарии, городе в северо-западном штате Кадуна.

Радикальные группировки уже несколько лет бесчинствуют в Нигерии. Ранее члены бандформирования напали на несколько общин в центральной части республики. В результате вторжения погибли по меньшей мере 12 человек.

Кроме того, боевики атаковали населенный пункт на юго-востоке нигерийского штата Бенуэ. Жертвами налета стали 15 жителей, в том числе один военнослужащий. Еще несколько граждан похищены.

Позднее радикалы остановили автобус около южного города Аучи. Порядка 12 пассажиров были захвачены в плен.

Как сообщили власти штата Кадуна, 214 мирных жителей стали жертвами бандитов за период с января по март. Среди них 14 женщин и четверо детей.
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