Вооруженные силы Нигерии завербовали более 6000 солдат для борьбы с терроризмом

Абуджа, 14 мая. Начальник штаба сухопутных войск Нигерии (COAS) генерал-лейтенант Фарук Яхайя сообщил, что 6251 человек вступили в ряды национальной армии для борьбы с терроризмом.
Представитель ВС республики напомнил, что безопасность мирного населения является одним из приоритетных направлений работы руководства страны. Заявление прозвучало во время торжественного парада в Зарии, городе в северо-западном штате Кадуна.
Радикальные группировки уже несколько лет бесчинствуют в Нигерии. Ранее члены бандформирования напали на несколько общин в центральной части республики. В результате вторжения погибли по меньшей мере 12 человек.
Кроме того, боевики атаковали населенный пункт на юго-востоке нигерийского штата Бенуэ. Жертвами налета стали 15 жителей, в том числе один военнослужащий. Еще несколько граждан похищены.
Позднее радикалы остановили автобус около южного города Аучи. Порядка 12 пассажиров были захвачены в плен.
Как сообщили власти штата Кадуна, 214 мирных жителей стали жертвами бандитов за период с января по март. Среди них 14 женщин и четверо детей.