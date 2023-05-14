В Мурманске 19-летний «диверсант» поджег военкомат из-за анонимных угроз

Ночью 14 мая в Мурманском областном военкомате на улице Буркова произошло возгорание. Поджигателем оказался 19-летний молодой человек, который сообщил, что пошел на преступление из-за анонимных угроз и шантажа в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, подозреваемый выбил стекло на цокольном этаже здания, залил раму зажигательной смесью, поджег ее и скрылся. Пламя охватило мебель и технику в кабинете социального обеспечения. Пожарные ликвидировали огонь лишь спустя час.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли вероятного «диверсанта» — Шамиля Алиева-Гасанова. Парень сразу признался в содеянном, но уточнил, что действовал не из собственных желаний, а из-за угроз в интернете. Задержанный сообщил, что неизвестный собеседник обещал расправиться с ним, если он не подожжет военный комиссариат.
Теперь Алиеву-Гасанову грозит уголовное дело. Правоохранители пытаются установить личность шантажиста.
Ранее в Екатеринбурге полицейские задержали двух мужчин, пытавшихся поджечь здание военкомата.