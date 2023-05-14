В Мурманске 19-летний «диверсант» поджег военкомат из-за анонимных угроз

Сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли вероятного «диверсанта» — Шамиля Алиева-Гасанова. Парень сразу признался в содеянном, но уточнил, что действовал не из собственных желаний, а из-за угроз в интернете. Задержанный сообщил, что неизвестный собеседник обещал расправиться с ним, если он не подожжет военный комиссариат.