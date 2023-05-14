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В Красносельском районе Петербурга вспыхнул пожар площадью 600 квадратных метров

Происшествия
В Красносельском районе Петербурга вспыхнул пожар площадью 600 квадратных метров

Очередной крупный пожар зафиксирован в Петербурге. Огнем оказалось охвачено строящееся здание в Красносельском районе Северной столицы, рассказали в региональном управлении МЧС России.

На месте инцидента работают пять единиц техники и 25 пожарных. По данным спасателей, на объекте произошло возгорание кровли, площадь которого оценивается в 600 кв. метров.

Пожару уже присвоен дополнительный номер 1-БИС, говорится в сообщении ведомства. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, спасатели ранее боролись с пламенем, охватившим ангар на Индустриальном проспекте. На ликвидацию огня отправились 17 пожарных и четыре единицы техники.
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