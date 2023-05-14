Замглавы МИД России Богданов обсудил с коллегой из Египта развитие ситуации в Ливии

Москва, 14 мая. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял директора Департамента по делам Ливии МИД Каира Ахмеда Абдель-Мегида, пишут арабские СМИ.