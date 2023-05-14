Замглавы МИД России Богданов обсудил с коллегой из Египта развитие ситуации в Ливии

Москва, 14 мая. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял директора Департамента по делам Ливии МИД Каира Ахмеда Абдель-Мегида, пишут арабские СМИ.
В ходе переговоров дипломаты обсудили возможность проведения всеобъемлющего диалога между ливийскими политическими силами, организации общенациональных выборов и создания постоянных органов государственной власти.
«Стороны договорились продолжать консультации относительно развития ситуации в Ливии в рамках тесной координации между Москвой и Каиром по вопросам внешней политики», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Египта вооруженный конфликт в Судане.