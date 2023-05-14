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Ливийско-тунисская Конференция недвижимости и инвестиций пройдет в Триполи

Весь мир
Ливийско-тунисская Конференция недвижимости и инвестиций пройдет в Триполи

Триполи, 14 мая. Ливийско-тунисская выставка недвижимости и инвестиций пройдет в Триполи с 18 по 20 июня 2023 года, пишут арабские СМИ.

Конференция состоится в столице североафриканской республики, в которой примут участие экономические деятели из двух стран.

«В ходе встречи стороны изучат возможности в секторах недвижимости и строительства, а также обсудят укрепление отношений и интересов между финансовыми субъектами», — сказано в заявлении.

Выставка включает в себя около 50 павильонов и помещений для двусторонних встреч между партнерами, что открывает возможность в пользу маркетинга, продаж и прямого общения между участниками ливийско-тунисского рынка.

Специалисты с обеих сторон будут ознакомлены с возможностями в области инвестиций в недвижимость, строительства и общественных работ, а также юридическими аспектами и процедурами, необходимыми для завершения проектов.

Ранее стало известно, что Тунис обогнал Ливию по числу пересекающих территорию страны нелегальных мигрантов.
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