Профессор Комаров рекомендовал обезопасить данные при работе с чатботами и нейросетями

Нейросети и чат-боты дают мошенникам новые возможности для обмана. В беседе с ФАН профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Комаров рассказал, какой должна быть «интернет-гигиена» и как обезопасить свои данные при работе с чат-ботами и нейросетями.
Чат-боты работают с информацией и данными, которые человек добровольно и самостоятельно выложил в Сеть. По словам эксперта, современные технологии нейросетей собирают информацию и обучаются на основе ответов пользователей.
«То есть речь о том, что пользователь сам сообщает чат-боту чувствительную информацию или она уже находится в открытых источниках. Это могут быть не только личные сведения, но и корпоративные конфиденциальные данные», — объяснил эксперт.
Когда информация оказалась в интернете, чат-бот может на основе ассоциаций через уточняющие запросы собрать эти данные для статистики. На этом далее строится система «рекомендаций».
«Если человек делится в соцсетях геолокацией со своим домашним адресом – это может быть чревато. Когда в порыве чувств вы рассказываете миру, что вам одобрили кредит, вы купили машину или дом, то личная информация о вас попадает в мировую паутину и оказывается в общем доступе», — предупредил специалист.
Проблемы уязвимости появляются, когда оператор персональных данных предоставляет доступ системе (чат-боту) для их анализа. Именно с этим связаны решения ряда стран о запрете подобных систем.
«Не стоит делиться с чат-ботами той информацией, которой вы не поделились бы с незнакомым человеком. Нужно изменять свое поведение и соблюдать элементарную «интернет-гигиену» при пользовании компьютером или смартфоном. Проблемы защиты персональных данных возникли давно. Чат-боты лишь более наглядно показывают, насколько нужно аккуратно относиться к информации и ее распространению. К сожалению, все, что «попало» в сеть, остается там почти навсегда», — резюмировал профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
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