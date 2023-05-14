Власти Бангладеш и Мьянмы эвакуировали более полумиллиона жителей из-за циклона «Мокко»

Надвигающийся циклон «Мокко» вынудил жителей прибрежных районов Мьянмы и Бангладеш покинуть свои дома, пишет индийский филиал The Telegraph.
По информации издания, власти вывезли более 500 тысяч человек из опасной зоны. Среди эвакуированных 30 тысяч оказались жителями крупнейшего лагеря беженцев-рохинда.
По данным метеорологической службы, циклон вызовет порывы ветра скоростью до 175 километров в час. Могут быть нарушены электропитание и водоснабжение в некоторых районах, сообщили авторы издания. Синоптики заявили, что основной удар стихии придется на восточные области региона.
Ранее сообщалось о наводнении в Руанде, в результате которого были разрушены более 5500 домов.