В Израиле завили о мировой поддержке операции в секторе Газа

Об этом говорит вето США и Великобритании, наложенное на резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением Израиля. Министр отметил, что иностранные дипломаты, с которыми он разговаривал о военной операции в Газе, поддержали право Иерусалима на самооборону.