В Израиле завили о мировой поддержке операции в секторе Газа

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что мировое сообщество понимает и поддерживает военную операцию в секторе Газа.
Об этом говорит вето США и Великобритании, наложенное на резолюцию Совета Безопасности ООН с осуждением Израиля. Министр отметил, что иностранные дипломаты, с которыми он разговаривал о военной операции в Газе, поддержали право Иерусалима на самооборону.
Израильские власти сообщают, что за пять дней операции «Щит и стрела» ликвидированы 17 участников движения «Исламский джихад» в секторе Газа. Минздрав Палестины заявил о гибели больше 30 палестинцев после авиаударов Израиля.
Ранее сообщалось о двух убитых израильской армией палестинцах в ходе рейда в лагере беженцев на Западном берегу. Еще как минимум три человека получили ранения.