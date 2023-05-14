«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Константин Придыбайло

Кроме того, в эфире программы журналист рассказал, как относится к попытке переворота в Белоруссии, совершенной три года назад. По словам гостя программы, ни одно СМИ не осветило события 2020 года в достоверном ключе, ведь по прошествии времени стало очевидным, что митингующие были националистами, а не среднестатистическими гражданами Белоруссии.