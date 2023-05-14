«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Константин Придыбайло

Гостем нового выпуска программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал известный российский журналист и военный корреспондент Константин Придыбайло.
Подобно бывалому серфингисту, Придыбайло остается на гребне новостной волны, даже если ради этого приходится рисковать собственной жизнью. Журналист бесстрашно отправляется туда, где необходим, будь то митинги в Белоруссии или передовая в зоне СВО. В программе Вадима Манукяна он рассказал о начале своей карьеры, а также об отношении к предателям родины и пропаганде русофобии.
«Страшно, когда видишь, что на самом деле происходит. Враги все переворачивают, а твои друзья начинают им поддакивать. И ты понимаешь, что ты один в поле стоишь, а здесь враги и твои друзья, которые верят им, и просто хватаешься за голову», — рассказал Константин.
Кроме того, в эфире программы журналист рассказал, как относится к попытке переворота в Белоруссии, совершенной три года назад. По словам гостя программы, ни одно СМИ не осветило события 2020 года в достоверном ключе, ведь по прошествии времени стало очевидным, что митингующие были националистами, а не среднестатистическими гражданами Белоруссии.
Также Придыбайло упомянул о фейках недружественных стран, которые, в первую очередь, направлены на расшатывание психики молодого поколения.
«Картинка за картинкой: какая-то женщина с разбитой головой, девушка какая-то, пятно рядом, какой-то ребенок якобы погиб. Я подумал: если бы я в это верил, я бы с ума сошел. Ну, вот некоторые сошли, это правда», — отметил Константин.
Журналист также рассказал о своем отношении к уехавшим за границу соплеменникам. Придыбайло скептически относится к идее «второго шанса» для иноагентов, поливавших свою Родину грязью за рубежом.
«Если им дадут вернуться, я задумаюсь, а насколько я стране нужен. Ведь я продолжаю работать на свое государство, во благо государства, при этом абсолютно не задумываясь о деньгах и материальных вещах. И тут раз — и дадут им вернуться! А ты думаешь, почему вот я поседел? Потому что с утра до ночи пытаешься с людьми разговаривать, доносить правдивую информацию. А они фейки клепают, им хорошо! Поэтому мне очень не хочется, чтобы эти люди вернулись», — пояснил журналист.
Кто стоит за попыткой госпереворота в Белоруссии и зачем враждебные СМИ переворачивают новостную повестку? Все подробности интервью с Константином Придыбайло — в новом выпуске программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном.