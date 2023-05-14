В Госдуме обсудят внеконкурсное зачисление участников СВО в вузы

В рамках инициативы в течение трех лет после демобилизации или увольнения со службы такого гражданина могут зачислить на обучение. Основное условие — успешное прохождение собеседования, если таковое предусмотрено учреждением. Специальности и направления, где это возможно, правительству еще предстоит определить.