В Госдуме обсудят внеконкурсное зачисление участников СВО в вузы

Участники СВО смогут поступать в вузы и колледжи без вступительных экзаменов. Об этом заявил член комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Александр Терновцев.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по вопросам семьи Ниной Останиной. Как полагает Терновцев, такие меры позволят солдатам быстрее вернуться к «гражданской размеренной жизни». В основе соответствующих льгот лежит социальная политика России, направленная на поддержку участников СВО и их семей.
В рамках инициативы в течение трех лет после демобилизации или увольнения со службы такого гражданина могут зачислить на обучение. Основное условие — успешное прохождение собеседования, если таковое предусмотрено учреждением. Специальности и направления, где это возможно, правительству еще предстоит определить.
В России могут ввести льготы и для производителей беспилотников. Сообщается, что до 2030 года госзаказ на устройства преодолеет отметку в 200 миллиардов рублей.