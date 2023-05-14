Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ВС России уничтожили на Херсонском направлении САУ «Акация» ВСУ

Армия
ВС России уничтожили на Херсонском направлении САУ «Акация» ВСУ

Вооруженные силы России за последние сутки уничтожили на Херсонском направлении самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С3 «Акация». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

САУ 2С3 «Акация» с боекомплектом была уничтожена ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Суханово. Ее ликвидировали вместе с боекомплектом.

Возле населенного пункта Токаревка был уничтожен 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Всего в результате ударов российских военных на Херсонском направлении ВСУ потеряли 11 солдат, еще двое пострадали.

В апреле российская группировка войск «Запад» уничтожила две САУ «Акация», которые принадлежали ВСУ.
сау акация Херсонское направление всу
Военкоры ФАН