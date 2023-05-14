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В Петербурге грабитель сломал 80-летней пенсионерке руку и попал на видео

Происшествия

Пенсионерка из Петербурга стала жертвой грабителя. Злоумышленник напал на 80-летнюю жительницу Северной столицы и выхватил у нее сумку, после чего женщина угодила в больницу. Видео с места происшествия публикует ФАН.

Инцидент произошел вечером на улице Юрия Гагарина. На кадрах видно, как неизвестный сначала не давал пройти пожилой петербурженке, после чего подкрался к ней сзади и вырвал сумку, оставив беззащитную местную жительницу лежать на земле.

После ограбления у женщины был диагностирован перелом правой лучевой кости руки. Врачи оказали жертве нападения медицинскую помощь и отпустили домой. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Правоохранители ведут поиск злоумышленника.

Другой петербуржец ранее решил «обчистить» местное отделение Сбербанка необычным способом. Он подготовил записку с угрозами взорвать здание и прихватил с собой объемную сумку, но угодил в руки правоохранителей, не взяв с собой ни рубля.
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