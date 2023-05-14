Того стала лидером в области авиационной безопасности на Черном континенте

Ломе, 14 мая. Африканская комиссия гражданской авиации (AFCAC) признала Того лидером в области авиационной безопасности и охраны на Черном континенте.
Организация вручила тоголезскому профильному ведомству соответствующий сертификат. Документ был представлен в рамках межрегионального семинара по обеспечению безопасности границ, который прошел в столице страны.
Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудил с генеральным секретарем AFCAC Адефунке Адейеми способы укрепления сотрудничества в сфере воздушного транспорта. Комиссия предложила снизить стоимость авиабилетов для жителей материка.
Летом в ЮАР состоится ведущая выставка в сфере безопасности. Крупнейшие производители представят новейшее оборудование для обеспечения защиты на разных уровнях, в том числе бронированные автомобили, предназначенные для местных и мировых рынков.
Кроме того, в Международном центре южноафриканского Кейптауна прошел Всемирный форум инженерного образования (WEEF) и конференция Глобального совета деканов технических факультетов (GEDC). Саммит впервые провели на территории Черного континента. Организаторы считают, что популяризация науки поможет увеличить число высококвалифицированных специалистов на материке.