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Того стала лидером в области авиационной безопасности на Черном континенте

Весь мир
Того стала лидером в области авиационной безопасности на Черном континенте

Ломе, 14 мая. Африканская комиссия гражданской авиации (AFCAC) признала Того лидером в области авиационной безопасности и охраны на Черном континенте.

Организация вручила тоголезскому профильному ведомству соответствующий сертификат. Документ был представлен в рамках межрегионального семинара по обеспечению безопасности границ, который прошел в столице страны.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудил с генеральным секретарем AFCAC Адефунке Адейеми способы укрепления сотрудничества в сфере воздушного транспорта. Комиссия предложила снизить стоимость авиабилетов для жителей материка.

Летом в ЮАР состоится ведущая выставка в сфере безопасности. Крупнейшие производители представят новейшее оборудование для обеспечения защиты на разных уровнях, в том числе бронированные автомобили, предназначенные для местных и мировых рынков.

Кроме того, в Международном центре южноафриканского Кейптауна прошел Всемирный форум инженерного образования (WEEF) и конференция Глобального совета деканов технических факультетов (GEDC). Саммит впервые провели на территории Черного континента. Организаторы считают, что популяризация науки поможет увеличить число высококвалифицированных специалистов на материке.
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