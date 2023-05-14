Решится ли Зеленский на теракт с захватом заложников? Колонка Голоса Мордора

Появилась очередная порция из «утечки» секретных американских документов. На сей раз она касается президента Украины Владимира Зеленского и его планов ведения войны, которые, по какой-то случайности, Украина до сих не пыталась осуществить.
Оказывается, идеи Зеленского заключались в том, чтобы оккупировать часть российской территории, взять в заложники жителей нескольких городов и сел и потом использовать это как козырь на переговорах с Россией.
Ну и из других идей нового фюрера, привлекла идея бомбить трубопровод, по которому из России в Венгрию поставляется нефть. Тут уже такой вариант мелкой мести несговорчивым венграм или же попытка перетянуть их на сторону Украины, но, как мне кажется, вряд ли бы это сработало.
Но особый интерес вызывает первая порция идей Зеленского, в которых речь идет о захвате российских территорий — с целью использовать их для торга. Вам ничего это не напоминает? Я напомню.
14 июня 1995 года, в город Буденновск, который находится в Ставропольском крае, ворвалась большая группа боевиков из чеченских бандформирований, около 200 человек. Взять под контроль весь город у них не хватало сил, но уличные бои они устроили, попробовали захватить здание РОВД, администрацию города, брали в заложники простых горожан. От стрельбы на улицах, только в первое время теракта, погибло около ста человек. А затем боевики захватили городскую больницу, в которой, в том числе, находились и роженицы.
Целью теракта было вынудить федеральные власти России к переговорам с боевиками, и тогда это удалось. Следствием теракта стали огромное количество жертв среди гражданских и движение к «хасавюртовскому миру», по которому Чечня фактически отделилась от России, превратилась в самую настоящую базу террористического интернационала. Тогда взывали к «миру», который впоследствии привел ко второй чеченской кампании, когда возникла непосредственная угроза и остальной территории России.
Тогда тоже все началось со вторжения боевиков, но уже в Дагестан. Да и цели были иные. Главной идеей того плана было взорвать Россию изнутри, на межнациональном уровне. Боевики надеялись, что их с радостью примут в Дагестане, а затем волнения начнутся в других мусульманских регионах России. Не получилось.
То, что предлагал Зеленский — это второй Буденновск. Не военная операция, а самый настоящий террористический акт с захватом заложников и последующим выдвижением своих условий руководству России. И не надо относиться к этому плану с пренебрежением. Я уверен, что он до сих пор остается одним из вариантов ведения боевых действий. А может быть, этот план является основным, в рамках того пресловутого «контрнаступа», которым грезят украинская верхушка и все западные политики.
Потому что военное руководство Украины и Зеленский понимают, что в случае нормального контрнаступления, успехи могут быть чисто тактическими, а последствия этих успехов рискуют оказаться крайне трагичными для ВСУ. Слишком уж укреплена линия фронта, и у России есть достаточные резервы для того, чтобы не дать ВСУ совершить глубокий прорыв. Украинская армия может попасть в самый обычный капкан, потому что ее ждут и готовятся.
А вот операция с захватом приграничных сёл и городков, может казаться Зеленскому вполне реалистичной. Во-первых, не надо делать никаких глубоких прорывов, хватит меньше десяти километров, по лесистой местности, вовсе не широким фронтом, а «клиньями». Во-вторых, для этого не обязательно задействовать основные силы ВСУ. Будет вполне достаточно Сил специальных операций, которые уже являются опытными террористами, а для массовки можно привлечь современных «власовцев», тем более, что «проба пера» уже состоялась.
В захваченных населенных пунктах можно обойтись без особой фортификации, так как боевики ВФУ, по своему обыкновению, будут использовать в качестве живого щита мирное население.
Скорее всего, Зеленский думает, что подобная операция могла бы быть очень сильным рычагом воздействия на Россию. Разумеется, будет огромная «перемога» на информационном фронте, которую будут с радостью разгонять и западные средства массовой информации, игнорируя тот факт, что это — самый настоящий террористический захват заложников.
А еще, как мне кажется, западные специалисты «нашептали» Зеленскому, что подобный теракт будет очень сильным ударом по репутации власти внутри самой России, а это, для Запада, является одной из важнейших задач.
Подобную «спецоперацию» никак нельзя сбрасывать со счетов и даже хорошо, что американская пресса сама подогрела некий интерес к такой возможности развития событий. И понятно, что российской стороне надо готовиться к подобному варианту, потому что ее вероятность будет сохраняться до тех пор, пока хоть в одном месте боевики ВФУ находятся у российской границы. Если это не случилось два месяца назад и не случится сейчас, то вполне может случиться в обозримом будущем, особенно если дела у ВСУ пойдут совсем плохо. Зеленский будет готов на все. И то, что это будет откровенный терроризм, его не остановит никак.