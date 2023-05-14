Решится ли Зеленский на теракт с захватом заложников? Колонка Голоса Мордора

Подобную «спецоперацию» никак нельзя сбрасывать со счетов и даже хорошо, что американская пресса сама подогрела некий интерес к такой возможности развития событий. И понятно, что российской стороне надо готовиться к подобному варианту, потому что ее вероятность будет сохраняться до тех пор, пока хоть в одном месте боевики ВФУ находятся у российской границы. Если это не случилось два месяца назад и не случится сейчас, то вполне может случиться в обозримом будущем, особенно если дела у ВСУ пойдут совсем плохо. Зеленский будет готов на все. И то, что это будет откровенный терроризм, его не остановит никак.