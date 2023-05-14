Певец Егор Крид заработал 4,5 млн рублей на двухминутном ролике о мошенничестве в интернете

Российский певец Егор Крид заработал 4,5 миллиона рублей за двухминутную лекцию о мошенничестве в интернете в рамках программы «Разговоры о важном» для московских школьников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ролик с репером показали 23 января во время классных часов в школах столицы. Артист рассказал о том, как не стать обманутым мошенниками, а также проинформировал, как отличить фейки от правды.
Одну минуту он потратил на образовательную речь, а вторую на анонсы своих концертов. Преподаватели сочли, что все происходило из безвозмездного желания Крида пообщаться с детьми. Как сообщает канал, за выступление певцу заплатили 4,5 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что Егор Крид оплатил все налоговые задолженности на фоне начавшихся разбирательств в отношении коллег.