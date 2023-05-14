Президент Украины Зеленский начал встречу с канцлером Германии Шольцем в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл к офису канцлера Германии Олафа Шольца, где его встретил взвод солдат и отдал военные почести. Трансляцию мероприятия ведут немецкие телеканалы.
Планируется, что сейчас должна начаться официальная встреча между главой немецкого правительства и президентом Украины. После Зеленский должен отправится в Ахен, где ему будет вручена международная премия имени Карла Великого.
Накануне правительство Германии анонсировало новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,7 миллиарда евро. Берлин планирует передать Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных БПЛА, логистические транспортные средства, четыре системы ПВО IRIS-T.