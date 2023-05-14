Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в жилых массивах в ночное время

Магазины, расположенные в жилых зданиях, не должны продавать алкоголь после 23:00, заявил депутат Госдумы РФ и руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
По его словам, запрет позволит решить проблему нетрезвых граждан, которые являются источником опасности и шума во дворах. Доступность алкоголя приводит к подобным ситуациям, подчеркнул политик.
«Будем добиваться изменений в законодательстве <…> Важно, чтобы наши спальные массивы были комфортны для жителей, а не тех, кто любой ценой хочет нажиться на продаже алкоголя», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом парламентарий прокомментировал инициативу спикера Госдумы России Вячеслава Володина, который ранее поинтересовался у своих подписчиков мнением о запрете работы «наливаек» в жилых кварталах.