Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Вострецов поддержал инициативу Михалкова по закрытию «Ельцин-центра» из-за мультфильма об истории России

Общество
Вострецов поддержал инициативу Михалкова по закрытию «Ельцин-центра» из-за мультфильма об истории России

Инициативу режиссера Никиты Михалкова, связанную с закрытием «Ельцин-центра» из-за мультфильма об истории России, высоко оценил председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ и депутат Госдумы VII созыва Сергей Вострецов.

Политик также высказался об авторе ролика. Вострецов назвал его «поганцем» и призвал «вогнать осиновый кол» создателю мультфильма.

«Полностью поддерживаю Михалкова. Но главному "гонителю бесов" в России виднее. Сам определится, что к чему!» — подчеркнул глава объединения СОЦПРОФ в беседе с Федеральным агентством новостей.

Напомним, что Михалков возмутился восхвалению первого президента России Бориса Ельцина как некоего «спасителя» страны в транслируемом посетителям центра киноролике. При этом режиссер сообщил, что он не против существования «честного» музея, посвященного политику.
сергей вострецов никита михалков мультфильм об истории россии ельцин-центр
Военкоры ФАН