Вострецов поддержал инициативу Михалкова по закрытию «Ельцин-центра» из-за мультфильма об истории России

Инициативу режиссера Никиты Михалкова, связанную с закрытием «Ельцин-центра» из-за мультфильма об истории России, высоко оценил председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ и депутат Госдумы VII созыва Сергей Вострецов.
Политик также высказался об авторе ролика. Вострецов назвал его «поганцем» и призвал «вогнать осиновый кол» создателю мультфильма.
«Полностью поддерживаю Михалкова. Но главному "гонителю бесов" в России виднее. Сам определится, что к чему!» — подчеркнул глава объединения СОЦПРОФ в беседе с Федеральным агентством новостей.
Напомним, что Михалков возмутился восхвалению первого президента России Бориса Ельцина как некоего «спасителя» страны в транслируемом посетителям центра киноролике. При этом режиссер сообщил, что он не против существования «честного» музея, посвященного политику.