Италия полагает, что Индия может сыграть важную роль в разрешении конфликта на Украине, пишет газета La Stampa.
Издание сообщает, что итальянский премьер-министр Джорджа Мелони планирует завтра позвонить индийскому коллеге Нарендре Моди. Она должна обратиться к нему с просьбой посодействовать урегулированию украинского конфликта.
Мелони в ходе официального визита в Нью-Дели требовала у индийских властей взять на себя дипломатическую инициативу. Саммит стран G7 в Хиросиме, на который приедут представители Украины и Индии, будет первым поводом для контакта властей.
Ранее в Сети раскритиковали Зеленского за поездку в Берлин вместо мирных переговоров с Россией. Многие пользователи писали, что подобные разговоры о продолжении милитаризации страны не имеют смысла и мешают мирным переговорам.