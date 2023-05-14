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Hürriyet: избирателям в Турции запретили пользоваться телефонами в кабинках для голосования

Политика
Hürriyet: избирателям в Турции запретили пользоваться телефонами в кабинках для голосования

Избирателям в Турции запретили заходить в кабины для голосования с телефонами. Об этом сообщило издание Hürriyet.

Отмечается, что избирателям запрещено входить в закрытые помещения для голосования с устройствами записи изображения или связи. С чем связаны данные меры, не уточняется.

Избирательные участки открылись в Турции 14 мая. Действующий президент Страны Реджеп Тайип Эрдоган проголосует в Стамбуле, а его главный соперник Кемаль Кылычдароглу — в Анкаре.

Эрдоган поделился своими ожиданиями от выборов. Он заявил, что уверен в своей победе на выборах главы государства в первом туре.

В Турции 14 мая проходят выборы президента и законодательного собрания страны. Избирательные участки будут работать до 17:00 по московскому времени.
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