Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певец Сергей Лазарев рассказал о семейной трагедии во время съемок шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Певец Сергей Лазарев рассказал о семейной трагедии во время съемок шоу «Маска»

Певец Сергей Лазарев рассказал о процессе съемок шоу «Маска» в своих социальных сетях. Он признался, что ему было тяжело выступать на стадии четвертьфинала.

Исполнитель объяснил, что во время репетиции он узнал смерти бабушки. Несмотря на травмирующее событие, музыкант не отказался от выступления. На сцене проекта Лазарев исполнил песню МакSим «Знаешь ли ты», посвятив ее умершей родственнице.

По его мнению, женщина была невероятным человеком. После ее смерти певец пересмотрел свои приоритеты в жизни. Также он напомнил о плохом самочувствии исполнительницы MaкSим и пожелал ей здоровья.

Ранее певец делился и другими подробностями съемок. Так, он объяснил, почему решил дополнить свой костюм каблуками.
сергей лазарев маска шоу здоровье МакSим макsим
Военкоры ФАН