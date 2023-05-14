Певец Сергей Лазарев рассказал о семейной трагедии во время съемок шоу «Маска»

Певец Сергей Лазарев рассказал о процессе съемок шоу «Маска» в своих социальных сетях. Он признался, что ему было тяжело выступать на стадии четвертьфинала.
Исполнитель объяснил, что во время репетиции он узнал смерти бабушки. Несмотря на травмирующее событие, музыкант не отказался от выступления. На сцене проекта Лазарев исполнил песню МакSим «Знаешь ли ты», посвятив ее умершей родственнице.
По его мнению, женщина была невероятным человеком. После ее смерти певец пересмотрел свои приоритеты в жизни. Также он напомнил о плохом самочувствии исполнительницы MaкSим и пожелал ей здоровья.
Ранее певец делился и другими подробностями съемок. Так, он объяснил, почему решил дополнить свой костюм каблуками.