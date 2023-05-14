«Я не в курсе, где находятся ВДВ и кому они помогают»: Пригожин рассказал о ситуации в Бахмуте

Что касается крушения вертолетов и самолетов под Брянском, то, по словам Пригожина, для начала нужно определить, как Украина могла дотянуться до российской территории и поразить летательные объекты. Необходимо взять тактико-технические характеристики вооружений, в частности систем ПВО. После этого нужно разобраться в особенностях этой ситуации.