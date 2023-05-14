«Я не в курсе, где находятся ВДВ и кому они помогают»: Пригожин рассказал о ситуации в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, говоря о ситуации в Бахмуте, сообщил, что не видел, где находятся подразделения ВДВ и кому они помогают на этом направлении.
В сети появилась информация о том, что украинские солдаты смогли продвинуться на некоторых участках фронта, оказывая давление на ВС России. Журналисты поинтересовались, оказывают ли силы ВДВ поддержку «вагнеровцам». Бизнесмена также попросили прокомментировать крушение вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 в Брянской области.
По словам Пригожина, ВСУ не предпринимали действий для дальнейшего продвижения на Бахмутском направлении в ночь на 14 мая. ЧВК «Вагнер» вынужденно поставила свои подразделения на Берховское водохранилище, чтобы сдержать наступление украинской армии.
«Те бойцы (МО РФ), которые не убежали с утраченных позиций, примкнули к нам. Часть из них достаточно успешно занимает свои позиции и, встроенно в общую систему, отражает наступление врага. Что касается постоянных сведений, что нам помогает ВДВ, — я не в курсе, я их не видел. ВДВ, по идее, должны были, по замыслу, отбить те позиции, которые были утрачены другими подразделениями. Но, насколько я знаю, эти позиции так и находятся под врагом. Поэтому я не в курсе, где находятся ВДВ и кому они помогают», — подчеркнул он.
Создатель ЧВК «Вагнер» добавил, что «музыканты» продолжают движение внутри Бахмута. Бойцам нужно полностью «захлопнуть» город, после чего ВДВ и другие подразделения Минобороны РФ должны будут его удерживать.
Что касается крушения вертолетов и самолетов под Брянском, то, по словам Пригожина, для начала нужно определить, как Украина могла дотянуться до российской территории и поразить летательные объекты. Необходимо взять тактико-технические характеристики вооружений, в частности систем ПВО. После этого нужно разобраться в особенностях этой ситуации.
«Так как это коллективная цель, грубо говоря. Четыре самолета, если провести круг по местам их падения, получается, что этот круг диаметром (а все они лежат ровно по кругу) 40 километров. То есть радиус круга — 20 километров. А теперь зайдите в интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга, и дальше выстройте сами свои версии. Я не в курсе, я занимаюсь Бахмутом», — подчеркнул основатель «оркестра».
Евгений Пригожин ранее сообщил, что ВСУ занимают 29 уцелевших в Бахмуте многоэтажек из 48. Всего под контролем противника осталось только 1,78 квадратного километра города.