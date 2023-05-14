Вертолет с двумя новорожденными на борту совершил аварийную посадку в Иркутской области

Вертолет Ми-8 санитарной авиации вынужденно сел в Иркутской области из-за странного шума на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ми-8 перевозил семерых пассажиров из Братска, на борту также находились два младенца, которые появились на свет совсем недавно. Во время полета экипаж услышал странный шум, командир судна принял решение не рисковать и экстренно посадил вертолет в поле рядом с деревней Захаровская. Как выяснилось позже, в правом двигателе обнаружились повреждения.
После аварийной посадки малышей увезли в больницу в Иркутск. Сейчас специалисты пытаются установить, что произошло с Ми-8 и откуда взялись повреждения. Всего на борту находилось 13 человек.
Ранее в Иркутской области вертолет с десятью пассажирами совершил экстренную посадку.