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Минэкономразвития РФ: страны СНГ в июне подпишут соглашение о свободной торговле и инвестициях

Политика
Минэкономразвития РФ: страны СНГ в июне подпишут соглашение о свободной торговле и инвестициях

Страны СНГ в начале июня подпишут соглашение об инвестициях и свободной торговле услугами, заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Политик рассказал об этом на площадке Международного юридического форума, который прошел в Санкт-Петербурге.

«В настоящее время завершается процесс внутригосударственного согласования в странах Содружества. Планируем подписание документа в ходе заседания Совета глав правительств СНГ 8 июня в г. Сочи», — отметил Вольвач.

По его словам, это соглашение особенно важно для стран содружества, которые не входят в Евразийский экономический союз. Договоренность направлена на развитие экономик стран-участниц СНГ, а также на обеспечение развития зоны свободной торговли услугами и товарами на их территории, заключил политик.

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