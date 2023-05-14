Минэкономразвития РФ: страны СНГ в июне подпишут соглашение о свободной торговле и инвестициях

Страны СНГ в начале июня подпишут соглашение об инвестициях и свободной торговле услугами, заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.
Политик рассказал об этом на площадке Международного юридического форума, который прошел в Санкт-Петербурге.
«В настоящее время завершается процесс внутригосударственного согласования в странах Содружества. Планируем подписание документа в ходе заседания Совета глав правительств СНГ 8 июня в г. Сочи», — отметил Вольвач.
По его словам, это соглашение особенно важно для стран содружества, которые не входят в Евразийский экономический союз. Договоренность направлена на развитие экономик стран-участниц СНГ, а также на обеспечение развития зоны свободной торговли услугами и товарами на их территории, заключил политик.
Ранее политолог Михаил Хазин объяснил причину, по которой лидеры бывших советских республик посетили парад Победы в Москве, несмотря на проамериканские взгляды некоторых из них.