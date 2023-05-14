Минэкономразвития РФ: страны СНГ в июне подпишут соглашение о свободной торговле и инвестициях

По его словам, это соглашение особенно важно для стран содружества, которые не входят в Евразийский экономический союз. Договоренность направлена на развитие экономик стран-участниц СНГ, а также на обеспечение развития зоны свободной торговли услугами и товарами на их территории, заключил политик.