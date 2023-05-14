Украинские военные с беспилотника атаковали нефтебазу в Брянской области

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали нефтебазу в городе Клинцах Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно предварительным данным, с беспилотника были сброшены два снаряда. Ночью охранники объекта обнаружили две воронки диаметром десять сантиметров между резервуарами.
Емкости не были заполнены нефтепродуктами, поэтому пожара удалось избежать. Утечки не наблюдалось. Информация об атаке нефтебазы в Брянской области не подтверждена официально.
Ранее спасатели локализовали пожар после атаки беспилотников на нефтебазе в Севастополе. В результате возгорания были повреждены четыре цистерны. Остальные находились в изолированном состоянии.
В конце апреля пожар на нефтебазе в городе Ровеньки в ЛНР произошел после атаки беспилотника.