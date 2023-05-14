В Магаданской области охотник принял местного жителя за медведя и выстрелил в него

Пострадавшему вызвали скорую помощь, но медикам не удалось спасти ему жизнь. Он скончался по пути в больницу. На данный момент известно о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшего. Ему грозит до двух лет в тюрьме за причинение смерти по неосторожности.