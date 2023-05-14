В Магаданской области охотник принял местного жителя за медведя и выстрелил в него

Житель Магаданской области застрелил охотника. Он принял коллегу за крупного хищника. Об инциденте сообщили в местном управлении СК РФ.
По данным правоохранителей, россиянин из поселка Усть-Омчуг вышел на охоту. Он заметил движение на расстоянии 250 метров и воспользовался оружием, приняв объект за медведя. В результате пуля попала в мужчину.
Пострадавшему вызвали скорую помощь, но медикам не удалось спасти ему жизнь. Он скончался по пути в больницу. На данный момент известно о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшего. Ему грозит до двух лет в тюрьме за причинение смерти по неосторожности.
Ранее жителя Якутии в состоянии алкогольного опьянения устроил перестрелку. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Виновника приговорили к шести годам лишения свободы.