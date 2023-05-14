В МИД Италии заявили, что Рим готов к решению конфликта на Украине только на базе «десяти пунктов» Зеленского

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, на каких условиях Рим готов рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине.
По его словам, республика может выслушать любое предложение, которое поможет разрешить сложившуюся ситуацию. Однако Таяни поспешил добавить, что итальянская сторона поддерживает только «десять пунктов» предложения президента Украины Владимира Зеленского.
«В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины», — заявил глава МИД Италии в интервью газете La Stampa.
Пользователи Сети с негативом отреагировали на поездки Зеленского в Рим, а затем в Берлин. Они убеждены, что целью очередного турне президента Украины стала попытка выпросить деньги и оружие у своих союзников.