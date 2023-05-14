Exxpress: меньше половины немцев и австрийцев хотят силового решения конфликта на Украине

Против мирных переговоров по Украине выступают лишь 28 процентов немцев. Об этом сообщает австрийское издание Exxpress со ссылкой на данные исследования YouGov.
Согласно опросу, явное большинство жителей Германии теперь не поддерживает идею о том, что конфликт должен решиться на поле боя. Большинство опрошенных не считают, что вступление Украины в НАТО является хорошей идеей (54 процента высказались против, 27 — поддержали вступление Киева в Альянс).
В свою очередь проведенный в Австрии опрос Unique Research for Today свидетельствует, что большинство населения страны осуждает продолжение конфликта на Украине. Так, 65 процентов австрийцев высказались за начало мирных переговоров.
Ранее сообщалось, что ситуация на Украине меняет общественное мнение в США.