Exxpress: меньше половины немцев и австрийцев хотят силового решения конфликта на Украине

Согласно опросу, явное большинство жителей Германии теперь не поддерживает идею о том, что конфликт должен решиться на поле боя. Большинство опрошенных не считают, что вступление Украины в НАТО является хорошей идеей (54 процента высказались против, 27 — поддержали вступление Киева в Альянс).