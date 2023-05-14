Президент Германии принял Зеленского в своей резиденции Бельвю

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в резиденции в Берлине. Трансляцию их встречи вели немецкие телеканалы.
Президент Украины Зеленский прибыл в Берлин утром 14 мая. После встречи с президентом ФРГ, его примут в офисе канцлера Германии Олафа Шольца.
После переговоров он планирует отправиться в город Ахен. Там ему должны вручить международную премию Карла Великого, о чем ранее писали ряд немецких СМИ.
Накануне Зеленский провел встречу с папой римским Франциском в Ватикане. Их беседа состоялась в рамках визита украинского лидера в Италию и продолжалась около 40 минут.