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Президент Германии принял Зеленского в своей резиденции Бельвю

Политика
Президент Германии принял Зеленского в своей резиденции Бельвю

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в резиденции в Берлине. Трансляцию их встречи вели немецкие телеканалы.

Президент Украины Зеленский прибыл в Берлин утром 14 мая. После встречи с президентом ФРГ, его примут в офисе канцлера Германии Олафа Шольца.

После переговоров он планирует отправиться в город Ахен. Там ему должны вручить международную премию Карла Великого, о чем ранее писали ряд немецких СМИ.

Накануне Зеленский провел встречу с папой римским Франциском в Ватикане. Их беседа состоялась в рамках визита украинского лидера в Италию и продолжалась около 40 минут.
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